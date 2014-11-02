В РФ заявляют, что более 100 грузовиков из пятого гумконвоя уже готовы ехать на Донбасс

МЧС РФ заявляет, что направляет более тысячи тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области. Об этом ТАСС по телефону сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Олег Воронов.

"Более 100 грузовых автомобилей доставят в общей сложности в Донецкую и Луганскую области свыше 1000 тонн грузов - сахар и мясные консервы, строительные материалы, топливо и медикаменты", - отметил он.

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Воронов уточнил, что автоколонна сформирована, ее загрузка завершена. "Отправка ожидается в ближайшее время", - сказал замначальника НЦУКС.

За рулем грузовиков будут водители-спасатели, которые в пятницу привезли в Донецк и Луганск около тысячи тонн гуманитарных грузов. "Все они готовы к дороге и чувствуют себя нормально", - отметил Воронов.

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Как сообщал УНИАН, до этого Россия уже четыре раза отправляла «гуманитарные конвои» на Донбасс. Российские грузовики пересекали границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.

По данным СНБО Украины, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе военное оборудование. Также на этих «КамАЗах» в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.