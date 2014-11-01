Россия готовит пятый гумконвой

Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов.

"В настоящее время ведется подготовка к отправке автоколонны с гуманитарной помощью, сейчас производится ее загрузка", - сказал он.

Воронов утверждает, что для жителей Донецка и Луганска планируется доставить сахар и мясные консервы, строительные материалы, топливо и медикаменты.

Читайте такжеЧетвертый российский гумконвой ничего не вывез из Украины - СНБОВ сообщении отмечается, что 31 октября четвертая автоколонна МЧС доставила в Донецка и Луганска «тысячу тонн гуманитарной помощи - продукты питания и стройматериалы».

Ранее заместитель главы МЧС Владимир Степанов сообщил, что в целом в течение недели планируется доставить до 3 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Первые три колонны якобы доставили в Донецк и Луганск в целом 6 тыс. тонн груза - продукты питания, в частности крупы и консервы, а также медикаменты, генераторы, теплые вещи, питьевую бутилированную воду.

Читайте такжеЧетвертый гумконвой вернулся в РоссиюКак сообщал УНИАН, 31 октября руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что в Украину въехало 76 автомобилей российского «гуманитарного конвоя», большая часть которого предназначена для боевиков.

По словам Лысенко, российская сторона нарушила требования международного и украинского законодательства относительно перемещения товаров гуманитарной помощи.

До этого Россия уже трижды отправляла «гуманитарные конвои» на Донбасс. Российские грузовики пересекали границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование, а также уголь. Кроме того, этими «КамАЗами» в России вывозили тела убитых в Украине российских солдат.