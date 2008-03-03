В блоке Кличко знают, кто пострадает от новой квартплаты Черновецкого

Блок Виталия Кличко в Киевском городском совете выступает против введения в Киеве новой системы квартплаты, которая зависит от “лишних” метров жилья киевлян.

Об этом идет речь в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой Блока Кличко.

“Увеличение ЧЕРНОВЕЦКИМ расценок на квартплату направлено на выселение одиноких пожилых людей из квартир в центральных районах города и проведение сделок с этой недвижимостью”, - так в Блоке Кличко прокомментировали подготовленный в КГГА проект решения об увеличении квартплаты до 7 грн. за каждый «лишний» метр, кроме 20 метров на человека и 10 – на семью.

По подсчетам Блока, после введения новых “так называемых экономически обоснованных тарифов” каждый одинокий житель типовой двухкомнатной квартиры будет платить дополнительно больше 150 грн. ежемесячно.

“Многим такая сумма будет не под силу, и единственным выходом станет продажа квартиры и переезд в малогабаритную хрущевку”, - отмечают в Блоке.

Блок Виталия Кличко выступает против этого решения, и будет требовать его отмены, если оно будет подписано Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

“Тарифную политику для киевлян должны определять не «лишние» метры, а качество работы жилищно-коммунальных служб города”, - отмечают представители Блока Кличко.

Увеличение квартплаты, по их мнению, возможно только после существенного улучшения предоставленных городской и районной властью услуг по обслуживанию и содержанию домов и придомовых территорий.

“От необоснованного решения ЧЕРНОВЕЦКОГО пострадают наименее защищенные слои киевлян. Ведь жители элитных домов, для которых ЧЕРНОВЕЦКИЙ якобы стремится повысить квартплату, как правило, пользуются частными ЖЭКами, где платят значительно больше за более качественные услуги”, - отмечают в Блоке.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 февраля, начальник Главного управления по вопросам ценовой политики столичной горадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что его управление подготовило расчеты новых тарифов на отопление и квартплату для каждого дома отдельно. Материалы расчетов переданы в КГГА. В соответствии с предложением управления, новые тарифы будут применены для платы за площадь квартиры, которая превышает установленные нормативы на одного человека.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ подчеркнул, что расчеты новых тарифов сделаны во исполнение решения Киевсовета, а также в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №560. По его словам, это постановление предусматривает определенное количество услуг, которые должны получать жильцы, и соответствующее качество этих услуг. «Учитывая, что новые тарифы будут несколько выше действующих, Главное управление предложило такой подход к их внедрению: действующий Жилищный кодекс предусматривает норму жилья на одного человека – это 20 кв. м общей площади плюс 10 кв. м на всю семью. Мы предлагаем в пределах этих норм оставить действующие тарифы, а новые вводить на ту площадь, которая превышает эти цифры», - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его словам, из городского бюджета предусматривается выделение дотаций для малообеспеченных семей, которые имеют небольшие квартиры.

«А все богатые люди будут платить, потому что проживают в значительно больших квартирах», - отметил начальник управления.

По этой схеме управление предлагает ввести и расчеты за отопление.