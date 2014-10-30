Завтра состоится первое заседание рабочей группы по формированию коалиции

В пятницу, 31 октября, состоится первое заседание рабочей группы по формированию коалиции.

Об этом сообщается на сайте "Блока Петра Порошенко".

Отмечается также, что представители политсил, прошедших в парламент, провели первую встречу по созданию коалиции.

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"Состоялась встреча представителей политических сил, прошедших в новый состав парламента. В ней приняли участие: от "Блока Петра Порошенко"- Владимир Гройсман, от "Народного фронта"- Арсений Яценюк, от "Самопомочи"- Андрей Садовый с участием Президента Украины Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

Так, стороны договорились, что "завтра соберется первое заседание рабочей группы, в котором примут участие по три уполномоченных представителя от каждой политической силы".

Кроме того, стороны задекларировали открытость переговорного процесса для других проевропейских сил, прошедших в парламент.