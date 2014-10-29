Формирование коалиции напоминает "цирк" 2006 года - Балога

Об этом он написал в своем Facebook.

"Смотрю на эту коалициаду и понимаю, что все это я где-то уже видел. И если этот цирк немедленно не прекратится - результат будет таким же, как и в 2006 году", - пишет политик.

По его мнению, ценностями, на которых формируется коалиция, является "должности и попытки перетянуть одеяло на себя".

"Так было в 2006 году, все закончилось провалом демократических сил и потерянным возможностями", - написал он.

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"Хочет «Народный фронт» ответственности - пусть берет, но всю ее полноту. Яценюк хочет разделить эту ответственность с Ляшко - это его дело. Хочет 100% влияния на правительство - нет вопросов. Но, только при условии, что это значит и 100% ответственности за действия каждого чиновника", - считает он.

Напомним, по данным обработки 100% протоколов в парламент нового созыва в трех одномандатных округах Закарпатья проходят трое братьев Балог.

Справка. В 2006 году процесс формирования коалиции длился четыре месяца из-за несогласия участников (БЮТ, Наша Украина, СПУ) относительно разделения должностей, и завершился переходом социалистов в лагерь Партии регионов и премьерством Виктора Януковича.