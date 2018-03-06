В Чехии главой комиссии по контролю над силовиками избрали незаконно посещавшего Донбасс депутата
Председателем комиссии чешского парламента по контролю Генеральной инспекции органов безопасности был избран Зденек Ондрачек.
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Это назначение в совместном заявлении раскритиковали украинские организации Чехии, передает радио Свобода.
«На протяжении последних лет депутат Ондрачек распространяет искаженную или неправдивую информацию о событиях в Украине. Вместе с другими депутатами от Коммунистической партии Чехии в январе 2016 года, он посетил оккупированную украинскую территорию в Донецкой области, чем нарушил украинские законы и принципы международного права», – указывают авторы заявления.
Они также напоминают, что депутат Ондрачек «принимал участие в силовом подавлении демонстраций во время Недели Яна Палаха в январе 1989 года как член отряда милиции спецназначения SNB.
«Тот факт, что один из наиболее важных институтов, который занимается вопросами безопасности, возглавляет человек, который нарушает демократические принципы и защищает агрессию против Украины, вызывает определенные опасения», – указывают чешские украинцы.