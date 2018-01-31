Евродепутат от Чехии публично извинился перед Джемилевым за призыв Земана смириться с оккупацией Крыма

Евродепутат заявил, что во времена СССР Джемилев публично выступил против «оккупации моей страны советской армией и сидел три или четыре года в тюрьме за этот мужественный подвиг».

Депутат Европейского парламента от Чехии Яромир Щетина публично извинился перед лидером крымских татар Мустафой Джемилевым за то, что чешский президент Милош Земан призвал его смириться с нелегальной аннексией Крыма.

Читайте такжеПрезидент Чехии снова сделал скандальное заявление по КрымуКак сообщает собственный корреспондент УНИАН, это он сделал в среду в Брюсселе в Европейском парламенте в рамках конференции «4 года оккупации - пути поддержки Крым и крымских татар», которая прошла с участием лидеров крымских татар, в частности Мустафы Джемилева, Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Щетина напомнил, что во времена Советского Союза Джемилев публично выступил против «оккупации моей страны советской армией и сидел три или четыре года в тюрьме за этот мужественный подвиг».

«Я хоте бы ему еще раз за это поблагодарить, но позвольте мне использовать этот момент. К сожалению, президент моей страны, я имею в виду господина Земана, он призвал публично Мустафу к тому, чтобы он смирился с тем, что Крым оккупирован, что он принадлежит России. Мне за это стыдно, я хочу, Мустафа, перед вами за это публично извиниться», - сказал депутат Европейского парламента.

Эти слова были встречены аплодисментами.