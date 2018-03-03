Посол США в Украине напомнила россиянам перед выборами, что Крым – это Украина

Йованович напомнила, что после аннексии Крыма любые выборы, которые проводились Россией на полуострове, не признавались международным сообществом.

Посол США в Украине Мари Йованович перед выборами Президента Российской Федерации напомнила, что оккупированный Россией Крым - это часть Украины.

Читайте такжеКогда именно Украина получит "Джавелины" пока точно сказать невозможно - посол СШАОб этом посол сказала в интервью телеканалу "Прямой". В частности, ее спросили, будут ли США признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму, которые состоятся 18 марта, и будут ли признавать Владимира Путина в качестве законного президента, напоминая о проведении выборов на полуострове.

"Я думаю, что как и со всеми выборами в Крыму - способ, которым мы трактовали эти выборы в прошлом, является таким, что мы не признали их", - сказала Йованович.

"Поэтому, как мы знали с самого начала, мы верим и утверждаем, что Крым - это Украина", - заявила посол.

Как сообщал УНИАН, Всемирный конгресс крымских татар призвал соотечественников, проживающих на аннексированом Россией украинском полуострове, бойкотировать выборы президента РФ.