Нацгвардия купит 1100 единиц радио - и телепередающей техники на 18 миллионов
Национальная гвардия Украины приобретет 1102 единицы радио- и телепередающего оборудования, а также телевизионных камер на общую сумму 18,114 млн. грн.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки Украины».
В сообщении отмечается, что компания "Доля и Ко. ЛТД" поставит на состав учебного центра Национальной гвардии Украины весь товар в октябре-декабре этого года.
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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство обороны Украины за 6,22 млн грн приобрело для Вооруженных сил Украины в компании "Доля и Ко. ЛТД" 7 единиц аппаратуры для обеспечения транкинговой связи, которая автоматически и динамически распределяет небольшое количество каналов среди большого количества радиопользователей.