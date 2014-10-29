Нацгвардия купит 1100 единиц радио - и телепередающей техники на 18 миллионов

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки Украины».

В сообщении отмечается, что компания "Доля и Ко. ЛТД" поставит на состав учебного центра Национальной гвардии Украины весь товар в октябре-декабре этого года.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство обороны Украины за 6,22 млн грн приобрело для Вооруженных сил Украины в компании "Доля и Ко. ЛТД" 7 единиц аппаратуры для обеспечения транкинговой связи, которая автоматически и динамически распределяет небольшое количество каналов среди большого количества радиопользователей.