​Президент уволил глав Черновицкой и Запорожской ОГА

Соответствующий указ №836/2014 опубликован на сайте президента.

Другим указом президент уволил Валерия Баранова с поста председателя Запорожской ОГА. Об этом говорится в указе №242/2014, размещенном на сайте главы государства.

Напомним, Роман Ванзуряк возглавил Черновицкую ОГА в марте, 21 октября он направил в администрацию президента заявление об отставке. Глава Запорожской ОГА Валерий Баранов был назначен на эту должность 3 марта.