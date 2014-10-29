​Президент уволил глав Черновицкой и Запорожской ОГА

17:48, 29 октября 2014
Политика
1

Президент Петр Порошенко уволил Романа Ванзуряка с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

Порошенко уволил глав двух ОГА / Фото УНИАН
 

Соответствующий указ №836/2014 опубликован на сайте президента.

Другим указом президент уволил Валерия Баранова с поста председателя Запорожской ОГА. Об этом говорится в указе №242/2014, размещенном на сайте главы государства.

Напомним, Роман Ванзуряк возглавил Черновицкую ОГА в марте, 21 октября он направил в администрацию президента заявление об отставке. Глава Запорожской ОГА Валерий Баранов был назначен на эту должность 3 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter