Президент уволил глав Черновицкой и Запорожской ОГА
17:48, 29 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко уволил Романа Ванзуряка с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).
Порошенко уволил глав двух ОГА / Фото УНИАН
Соответствующий указ №836/2014 опубликован на сайте президента.
Другим указом президент уволил Валерия Баранова с поста председателя Запорожской ОГА. Об этом говорится в указе №242/2014, размещенном на сайте главы государства.
Напомним, Роман Ванзуряк возглавил Черновицкую ОГА в марте, 21 октября он направил в администрацию президента заявление об отставке. Глава Запорожской ОГА Валерий Баранов был назначен на эту должность 3 марта.
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