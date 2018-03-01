Американский аналитик оценил шансы на успех миротворческой миссии на Донбассе

Аналитик назвал 5 составляющих успешности миротворческой операции на Востоке Украины, отметив при этом, что принимая во внимание плохие отношения Запада с Россией, шансы на успех – сложные.

Россияне хотят небольшое подразделение, а Украина настаивает на численном миротворческом контингенте, который быстро взял бы контроль над захваченной боевиками частью Донбасса, но признает, что оккупированный Россией Крым не входит в сценарий такой миссии.

Читайте такжеРоссия много инвестировала в эту войну и не уйдет с Донбасса быстро и легко - американский генералВ новом докладе исследовательского центра Hudson Institute, аналитик Ричард Гоуан изучает опыт предыдущих операций для возможного использования при развертывании миротворцев на Донбассе. Свои выводы научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям изложил в статье, опубликованной в издании The Washington Post.

Задачи таких сил: содействовать прекращению боевых действий, присматривать за местными выборами, которые, как договорились Россия и Украина, должны быть предпосылкой для политического урегулирования ситуации, а также облегчить переход к завершению полного восстановления власти Киева.

Эксперт начертил пять критериев, необходимых для успешной миротворческой операции на Донбассе:

1. Настоящее соглашение с Россией. Москва руководит войной на Донбассе с самого начала. Ни одна миротворческая операция не будет иметь успеха, если Россия не даст ей реальный шанс на успех. Украина и ее западные партнеры должны быть уверены в доброй воли со стороны России, перед тем как поддержать развертывание миссии на Донбассе.

2. Надежное военное присутствие. Даже при поддержке Москвы миротворческие миссии могут оказаться под угрозой со стороны боевиков-сепаратистов. Некоторые аналитики утверждают, что для противодействия таким угрозам понадобится 50 тыс. миротворцев. Но такой контингент возможно будет трудно создать в частности потому, что Россия будет выступать против участия ведущих стран-членов НАТО. Лучший вариант – 20 тыс.

Точная цифра менее важна, чем сама компетентность и преданность сил. США лоббируют Швецию, чтобы она возглавила такую операцию. Стокгольм пока что проявил осторожный интерес. Возможно, что надо будет «слепить» дополнительные силы, в состав которых вошли бы другие скандинавские страны вместе с более отдаленными государствами. Вспоминают Монголию, силы которой мужественно работали на ООН в Южном Судане.

3. Сильное полицейское присутствие. Достоверное военное присутствие также потребует и полицейского компонента. Из опыта знаем, что исключительно военные операции имеют тенденцию плохо справляться с проявлениями общественного беспокойства. В 1999 году силы НАТО в Косово в основном стояли в стороне, когда этнические албанцы нападали на сербские общины. Такое присутствие на Донбассе может быть довольно солидным. ООН окончательно отправила свыше 3,5 тыс. полицейских в Косово. Миссия на Донбассе потребует от двух до четырех тысяч полисменов. Некоторые европейские страны - Португалия, Италия и Румыния уже имеют опыт в таких операциях. Однако Россия должна будет закрыть глаза на их статус в НАТО.

4. Долгосрочное присутствие гражданских. В большинстве нынешних миротворческих операций задействованы гражданские (10-20% общего контингента). Они отвечают за административные дела и управление. Приоритет гражданских на Донбассе касался бы организации местных выборов. Хотя большинство миротворцев-военных оставило бы Донбасс через несколько лет, глубже миротворческая операция может длиться несколько десятилетий.

5. Непоколебимая поддержка Украины. Последний критерий для успешной миссии это настоящая поддержка со стороны официального Киева. Немало украинских политиков и комментаторов желают наказания для сепаратистов на Донбассе. Речь идет об уголовном преследовании и лишении местных чиновников их должностей. Если Украина возьмется за широкие карательные меры, не будет ни одного шанса на стабильный мир.

Окончательно, все миротворческие операции являются актами политического компромисса, считает Ричард Гоуан. Все стороны должны выбрать лучший вариант ради окончания войны. На Донбассе развертывание миротворцев будет иметь смысл только при условии, что как Москва, так и Киев хотят, чтобы операция сработала. Если так, и можно будет создать соответствующий миротворческий контингент, операция же должна иметь успех. Однако, принимая во внимание то, что отношения Запада с Россией находятся в состоянии постоянного «беспорядка», шансы на успех – сложные.