Защита Савченко требует допросить одного из главарей "ЛНР"

Об этом в Twitter сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин.

Ну что же? Раз органы будут тянуть Надежду по 322-ой, тогда мы будем ходатайствовать о допросе Плотницкого по делу Савченко. - Mark Feygin (@mark_feygin) October 29, 2014

"Мы будем ходатайствовать о допросе Плотницкого в деле Савченко", - заявил адвокат.

Как сообщал УНИАН,Савченко заявила, что одним из ее похитителей был Плотницкий.

«Надежда Савченко увидела на ТВ и опознала одного из ее похитителей. Это бывший комбат ”Зари”, а ныне глава т.н. «ЛНР» Игорь Плотницкий», - написал ранее в Twitter адвокат Николай Полозов.

По его словам, «Игорь Плотницкий руководил группой лиц, вывозивших Савченко из Луганска для передачи ее сотрудникам ФСБ РФ на границе Украины и России».

Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Потом Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.