Савченко узнала своего похитителя по телевизору

Об этом адвокат летчицы Николай Полозов написал в Twitter.

«Надежда Савченко увидела на ТВ и опознала одного из ее похитителей. Это бывший комбат "Зари", а ныне глава т.н. «ЛНР» Игорь Плотницкий», - написал он, добавив, что «Игорь Плотницкий руководил группой лиц, вывозивших Савченко из Луганска для передачи ее сотрудникам ФСБ РФ на границе Украины и России».

Читайте такжеСавченко будут судить за "незаконное пересечение границы" Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Потом Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечении государственной границы.