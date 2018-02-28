Порошенко: я не Господь Бог и не знаю, кто убил Павла Шеремета
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не знает, кто летом 2016 года убил журналиста Павла Шеремета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции «Вызовы-2018».
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«И я не Господь Бог. И я не знаю, кто убил Павла Шеремета, но мне так же больно, как и вам. И знаете, чем я отличаюсь от прежних? Я буду делать вместе с вами все возможное для того, чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследовании убийства журналиста», - подчеркнул Порошенко.
Он сообщил, что встречался с родственниками Шеремета и журналистами интернет-издания «Украинская правда», где работал Шеремет, и пообещал: «Дайте любого следователя из любой страны мира, и я сделаю все, чтобы ввести его в состав следственной группы». «Может, это увеличит шансы, может, это увеличит доверие. Вам это не нравится. Это ваше право. Ищите другого, кто это сделает лучше. Но я не следователь. Я должен создать условия для того, чтобы защитить в том числе и украинцев, создать условия, чтобы расследование проходило максимально прозрачно и объективно», - сказал Порошенко.
Также он выразил готовность выслушать любые претензии по расследованию убийства Шеремета и быть «на вашей стороне».
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).
Во время прес-конференции Порошенко также заявил, что во время своего новогоднего путешествия на Мальдивы пересекал государственную границу под собственным именем, а все расходы платил с собственного банковского счета в украинском банке.
Напомним, в январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими встретил новый год на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ впоследствии заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.