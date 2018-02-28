Порошенко: я не Господь Бог и не знаю, кто убил Павла Шеремета

Глава государства уверяет, что будет делать все для того, чтобы не осталось ни одной закрытой части в расследовании этого убийства.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не знает, кто летом 2016 года убил журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции «Вызовы-2018».

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«И я не Господь Бог. И я не знаю, кто убил Павла Шеремета, но мне так же больно, как и вам. И знаете, чем я отличаюсь от прежних? Я буду делать вместе с вами все возможное для того, чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследовании убийства журналиста», - подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что встречался с родственниками Шеремета и журналистами интернет-издания «Украинская правда», где работал Шеремет, и пообещал: «Дайте любого следователя из любой страны мира, и я сделаю все, чтобы ввести его в состав следственной группы». «Может, это увеличит шансы, может, это увеличит доверие. Вам это не нравится. Это ваше право. Ищите другого, кто это сделает лучше. Но я не следователь. Я должен создать условия для того, чтобы защитить в том числе и украинцев, создать условия, чтобы расследование проходило максимально прозрачно и объективно», - сказал Порошенко.

Также он выразил готовность выслушать любые претензии по расследованию убийства Шеремета и быть «на вашей стороне».

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Во время прес-конференции Порошенко также заявил, что во время своего новогоднего путешествия на Мальдивы пересекал государственную границу под собственным именем, а все расходы платил с собственного банковского счета в украинском банке.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими встретил новый год на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ впоследствии заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.