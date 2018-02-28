Порошенко о "нацдружинах": кто-то "чувствовал себя безопаснее", глядя на них?

Президент заявляет, что любой, кто будет использовать незарегистрированное оружие, должен нести за это ответственность.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что монополия на власть и на оружие принадлежит государству, а незаконные формирования, которые имеют незарегистрированное оружие, дестабилизируют ситуацию в стране.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Монополия на власть, монополия на оружие принадлежит государству. Если кто-либо будет использовать незарегистрированное оружие, за это должна быть неотвратимая ответственность. Я как президент требую этого от правоохранительных органов", - сказал Порошенко.

"Скажите, пожалуйста, когда вы смотрели "национальные дружины", так называемые, на Крещатике, каждый из вас чувствовал себя безопаснее, когда смотрел на этих ребят? Монополия на власть, монополие на оружие принадлежит государству", - отметил он.

По его словам, 27 февраля во время столкновений возле Верховной Рады правоохранители действовали законно, а протестующие – нет.