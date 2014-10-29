Имена новых министров в правительстве могут озвучить уже 3 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я обращаюсь к политическим партиям, чтобы до понедельника (3 ноября - УНИАН) они назвали кандидатуры на должности членов Кабинета министров и очертили сферу полномочий, которую такой человек может взять. Далее предлагается следующий подход: больше никаких кулуарных договоренностей и назначения министров за закрытыми дверями не будет. Каждый кандидат пройдет процедуру публичных коалиционных слушаний», - сказал Яценюк.

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Он отметил, что страна должна увидеть всех претендентов. При этом коалиционное соглашение, которое будут исповедовать эти люди, - не акционерное соглашение о разделе страны.

«Коалиционное соглашение - это не акционерное соглашение о разделе страны, это соглашение о политической ответственности за судьбу страны. Поэтому ключевое требование, которое ставит общество, мы должны выполнить - прозрачность формирования состава Кабинета министров, - сказал Яценюк. - В течение ближайших 20 дней мы должны выйти на окончательное решение. Все зависит от подведения результатов голосования, но убежден, что Центральная избирательная комиссия выполнит свою конституционную функцию и подведет итоги результатов голосования».