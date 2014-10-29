На границе с Крымом и возле Мариуполя зафиксировали 2 беспилотника и 2 вертолета РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«Пограничники фиксируют факты того, что незаконные вооруженные формирования и ВС РФ продолжают активное ведение воздушной разведки на границе и в контролируемых районах вдоль линии боевых столкновений с помощью авиации и беспилотных летательных аппаратов. В частности, вчера был зафиксирован полет вертолета Ми-24 ВС РФ вдоль линии государственной границы без нарушения воздушного пространства Украины напротив участка отдела пограничной службы «Милово» и полет вертолета МИ-8 напротив участка отдела пограничной службы «Белолуцк» Луганского отряда», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКолонна российских БТРов в Крыму направилась в сторону материковой Украины (видео)Кроме того, за минувшие сутки пограничники наблюдали применение беспилотников. Летательные аппараты были обнаружены в районе Сартаны, а также на участке отдела пограничной службы «Красный Чабан» на административной границе с временно оккупированным Крымом.