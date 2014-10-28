Беспилотники РФ трижды нарушили воздушное пространство Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ СНБО заметили повышение активности боевиков после выборов (карта АТО)«Боевики и российские войска продолжают осуществлять воздушную разведку с помощью беспилотников. БПЛА зафиксированы в районе н. п. Сартана вблизи Мариуполя, Курахово - к западу от Донецка, а также на участке отдела пограничной службы «Красная Таловка» в Луганской области», - сказал Лысенко.