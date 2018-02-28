Порошенко обещает защитить страну от «безответственных популистов»

По словам президента, «популизм и атаманщина являются вызовами, которые стоят перед Украиной так же остро, как и 100 лет тому назад».

Президент Украины Петр Порошенко обещает защитить Украину от «безответственных популистов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции «Вызовы-2018».

«Я обещаю защитить страну от безответственных популистов. Даже несмотря на то, что они заключили тайный союз с контрреформаторами и реваншистами. Некоторых профессиональных борцов за счастье народа коррупционеры-беглецы щедро угощают деньгами из-за рубежа, причем украденными у украинцев. Мы, к сожалению, пока не все смогли вернуть в бюджет, но и эта работа продолжается», - заверил президент.

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Как сказал Порошенко, «популизм и атаманщина являются вызовами, которые стоят перед Украиной так же остро, как и 100 лет тому назад».

«Популизм и атаманщина - еще два вызова, которые стоят перед нами так же остро, как и 100 лет тому назад, когда Украина из-за нехватки внутреннего единства стала добычей агрессора и утратила независимость. Миссия моя, миссия моей команды, всей власти - не допустить повторения тех ошибок. Я уверен, эта миссия - возможна, более того - эта миссия неизбежна и не имеет альтернативы», - подчеркнул Порошенко.