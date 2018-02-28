Гражданский контроль за армией: Порошенко рассказал о "ключевом" в переходе на стандарты НАТО

15:49, 28 февраля 2018
Политика
249
Петр Порошенко во время пресс-конференции / REUTERS

Читайте такжеВ парламент поступил законопроект о нацбезопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Хочу обратить ваше внимание, что сегодня я подал в Верховную Раду ключевой, стратегический, фундаментальный проект закона "О национальной безопасности Украины". Хочу подчеркнуть, что он разрабатывался много месяцев в тесной координации с нашими партнерами из НАТО. Он предусматривает переход нашего сектора безопасности на стандарты НАТО. Ключевое - внедрение демократического гражданского контроля за армией, за правоохранительными органами, спецслужбами", - заявил Порошенко.

"Даже я очень долго колебался, но я принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны. Разделить позиции главнокомандующего и начальника Генерального штаба. Сделать ряд огромных реформ для того, чтобы перевести страну на стандарты НАТО и имплементировать нормы, которые я отметил в Стратегическом оборонном бюллетене", - подчеркнул Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пресс-конференция Петра Порошенко
Теги: #пресс-конференция Порошенко#стандарты НАТО