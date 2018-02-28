Гражданский контроль за армией: Порошенко рассказал о "ключевом" в переходе на стандарты НАТО

Также глава государства заявил о необходимости разделения позиций главнокомандующего и начальника Генерального штаба.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что, несмотря на войну на востоке Украины и оккупацию Россией Крыма, необходимо назначить гражданского министра обороны Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Хочу обратить ваше внимание, что сегодня я подал в Верховную Раду ключевой, стратегический, фундаментальный проект закона "О национальной безопасности Украины". Хочу подчеркнуть, что он разрабатывался много месяцев в тесной координации с нашими партнерами из НАТО. Он предусматривает переход нашего сектора безопасности на стандарты НАТО. Ключевое - внедрение демократического гражданского контроля за армией, за правоохранительными органами, спецслужбами", - заявил Порошенко.

"Даже я очень долго колебался, но я принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны. Разделить позиции главнокомандующего и начальника Генерального штаба. Сделать ряд огромных реформ для того, чтобы перевести страну на стандарты НАТО и имплементировать нормы, которые я отметил в Стратегическом оборонном бюллетене", - подчеркнул Порошенко.