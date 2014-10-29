Тарута захватил 18 га земли в Пуще-Озерной под Киевом - СМИ

Об этом говорится в сюжете телепрограммы «Наші гроші».

Самозахват земли Тарута совершил после того, как приобрел дом на территории санатория.

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Здание изначально принадлежало Государственному управлению делами. В 2004 году дачу выкупила частная фирма “ЮРКОМ КОНСАЛТИНГ”. Эта компания принадлежит Светлане и Максиму Лавриновичам, сыну и жене тогдашнего министра юстиции Александра Лавриновича.

В 2008 году прокуратура Киева при поддержке Кабмина и ДУС просила признать, что Лавринович приобрели этот особняк с нарушениями закона. Однако Оболонский районный суд города Киева иск отклонил. На тот момент дом уже прошел ряд перепродаж. В 2008 году его приобрел Сергей Тарута.

По документам, экс-губернатору принадлежат только жилые помещения, площадью 500 кв. м. Ни метра земли экс-губернатор в санатории не покупал.

В 2008 году Тарута попытался отсудить 4 гектара государственной земли, однако документов, подтверждающих права собственности экс-губернатор суду не предоставил. Аргументация истца основана на том, что предыдущие владельцы дачи пользовались землей, а следовательно - и он имеет право. Суд иск отклонил, после чего Тарута выставил охрану на 18 га государственной земли.

Вместе с тем ни коммунальных счетов, ни земельного налога за фактическое пользование участком никто не платит. При этом оздоровительное учреждение имеет свыше 15 млн грн долгов.

«Мы считаем долги с 2008 года, когда нынешний владелец приобрел этот дом. До этого, с 2004 года, также были другие владельцы и им мы не выставляем счета. Никто никогда не платил...

Самое главное, что не могут попасть туда те люди, которые отдыхают в этом санатории и платят средства за путевки, хотят гулять лесом и территорией, которая санаторию принадлежит, но попасть на этот серьезный кусок земли - 18 га и пройтись там - не могут», - рассказал журналистам директор санатория Ростислав Драпушко.

По подсчетам санатория С.Тарута за шесть лет задолжал более 3 млн. грн. По подсчетам журнала «Форбс», в 2014 году состояние Сергея Таруты составляли - 479 млн грн.