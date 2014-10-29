ЦИК сегодня рассмотрит протоколы из как минимум 12 окружкомов
10:56, 29 октября 2014Политика
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12 окружных избирательных комиссий уже сдали в Секретариат Центральной избирательной комиссии протоколы с итогами голосования на парламентских выборах, и эти протоколы будут рассмотрены на заседании ЦИК сегодня, начиная с 11.00.
Заседание ЦИК начнется в 11:00 / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава пресс-службы ЦИК Константин Хивренко.
В частности, протоколы сдали ОИК с 31, 36, 39 округов (Днепропетровская обл.), 198 и 194 округов (Черкасская обл.), 72 и 73 округов (Закарпатская обл.), 116 округа (Львовская обл.), 133-135 округов (Одесская обл.) и 147 округа (Полтавская обл.).
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Кроме того, еще 32 окружные комиссии заявили, что намерены сдать в ЦИК свои протоколы сегодня.
Как сообщал УНИАН, сейчас подсчитано 98,01% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.
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