В ЦИК кипит работа: члены ОИК начали свозить протоколы, на входе в здание - очередь
10:03, 29 октября 2014Политика
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К Центральной избирательной комиссии начали массово съезжаться представители окружных избирательных комиссий, которые везут протоколы с итогами голосования на парламентских выборах.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 9.00 на входе в ЦИК даже образовалась очередь.
Протоколы ОИК сотрудники Центризбиркома принимают на 2-м этаже.
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Ожидается, что сегодня в 11.00 продолжится заседание ЦИК, где будут официально принимать протоколы от окружных избирательных комиссий.
Также следует отметить, что сегодня усилена охрана здания ЦИК: сотрудников правоохранительных органов значительно больше, чем было в предыдущие дни.
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