В ЦИК кипит работа: члены ОИК начали свозить протоколы, на входе в здание - очередь

10:03, 29 октября 2014
Политика
0

К Центральной избирательной комиссии начали массово съезжаться представители окружных избирательных комиссий, которые везут протоколы с итогами голосования на парламентских выборах.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 9.00 на входе в ЦИК даже образовалась очередь.

Протоколы ОИК сотрудники Центризбиркома принимают на 2-м этаже.

Читайте такжеЦИК досрочно прекратила полномочия членов ОИК № 140, которые убежали

Ожидается, что сегодня в 11.00 продолжится заседание ЦИК, где будут официально принимать протоколы от окружных избирательных комиссий.

Также следует отметить, что сегодня усилена охрана здания ЦИК: сотрудников правоохранительных органов значительно больше, чем было в предыдущие дни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter