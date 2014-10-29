В ЦИК кипит работа: члены ОИК начали свозить протоколы, на входе в здание - очередь

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 9.00 на входе в ЦИК даже образовалась очередь.

Протоколы ОИК сотрудники Центризбиркома принимают на 2-м этаже.

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Ожидается, что сегодня в 11.00 продолжится заседание ЦИК, где будут официально принимать протоколы от окружных избирательных комиссий.

Также следует отметить, что сегодня усилена охрана здания ЦИК: сотрудников правоохранительных органов значительно больше, чем было в предыдущие дни.