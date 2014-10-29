Советник Порошенко: Несмотря на заявления, "выборы" боевиков не осмелится признать даже РФ
Медведев отметил, что ни одна страна в мире, включительно с Российской Федерацией, не признает псевдовыборы на Донбассе.
Россия не осмелится признать легитимными так называемые "выборы" в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
Такой прогноз в эфире 5 канала озвучил советник президента Украины Олег Медведев, передает Gazeta.ua.
Медведев отметил, что ни одна страна в мире, включительно с Российской Федерацией, не признает псевдовыборы на Донбассе, так же как не признала так называемые "референдумы" 11 мая.
Он подчеркнул, что проведение сепаратистами 2 ноября своих выборов лишь усложнит ситуацию на восточных территориях Украины, и к никакой легализации или признанию вышеуказанных "республик" не приведет.
Читайте такжеПсевдовыборы на Донбассе противоречат минским договоренностям - Олланд
"Я даже рискну предположить, что, несмотря на заявления, эти выборы не осмелится признать даже Россия", - добавил эксперт.
По его словам, заявления России относительно выборов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" больше похожи на блеф, чем на реальные намерения.
"Ведь налицо абсурдность этих выборов и их несоответствие украинским законам и европейским стандартам", - резюмировал Медведев.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия признает результаты выборов в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках.