Советник Порошенко: Несмотря на заявления, "выборы" боевиков не осмелится признать даже РФ

Россия не осмелится признать легитимными так называемые "выборы" в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Такой прогноз в эфире 5 канала озвучил советник президента Украины Олег Медведев, передает Gazeta.ua.

Медведев отметил, что ни одна страна в мире, включительно с Российской Федерацией, не признает псевдовыборы на Донбассе, так же как не признала так называемые "референдумы" 11 мая.

Он подчеркнул, что проведение сепаратистами 2 ноября своих выборов лишь усложнит ситуацию на восточных территориях Украины, и к никакой легализации или признанию вышеуказанных "республик" не приведет.

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"Я даже рискну предположить, что, несмотря на заявления, эти выборы не осмелится признать даже Россия", - добавил эксперт.

По его словам, заявления России относительно выборов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" больше похожи на блеф, чем на реальные намерения.

"Ведь налицо абсурдность этих выборов и их несоответствие украинским законам и европейским стандартам", - резюмировал Медведев.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия признает результаты выборов в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках.