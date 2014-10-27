Никто не признает так называемых "выборов" боевиков "ДНР" и "ЛНР" - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Схетина сказал сегодня в эфире Польского радио.

"Никто не признает эти выборы, ни Украинское государство, ни наблюдатели", - сказал он.

Министр отметил, что международное сообщество также совместно будет реагировать на эти так называемые «выборы».

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Кроме того, Схетина считает, что большой проблемой для украинской власти является налаживания отношений с регионами, которые сейчас находятся под контролем террористов, и установление контроля на границе с Россией.

"Это будет большая проблема, потому что сегодня ее (границы) на самом деле нет. Есть только буферная зона, которая тоже меняется", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ЕС и США ранее заявили, что не признают так называемые «выборы», запланированные террористами на подконтрольных им территориях Донецкой и Луганской областей.

16 сентября Верховная Рада приняла президентский закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Закон предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также проведение внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря этого года.