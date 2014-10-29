Войска РФ и боевики развернули "сводную бригаду" под Донецком – ИС

Как сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, основа "бригады" – доукомплектованный батальон «Оплот» и несколько мелких террористических групп.

"Бригада" оснащена несколькими десятками единиц бронетехники и до 30 ед. артсистем. Отмечены случаи проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов в районы, контролируемые украинскими войсками, за окружной дорогой Донецка", - пишет Тымчук.

Кроме того, в Донецке зафиксированы мобильные группы российских войск, действующие без взаимодействия с террористическими группировками. «Координирующий центр» российских ДРГ находится на восточной окраине Донецка. Ранее отмечалась переброска в этот район командно-штабных машин (КШМ) войск РФ из района н.п.Торез.

Читайте такжеЗа сутки боевики и российские военные нарушили перемирие около 30 раз - ТымчукТакже зафиксирована переброска бронегруппы российско-террористических войск через район Саур-Могилы по направлению н.п.Тельманово. Бронегруппа включает до 20 единиц бронетехники, включая 5-6 танков.

Напомним, минувшей ночью боевики дважды обстреляли подразделения силовиков в донецком аэропорту, а также в районе населенных пунктов Миус, Чернухино и Никишино.