В зоне АТО продолжаются бои: вновь атакован аэропорт в Донецке и другие позиции силовиков

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, ночью на Луганщине обстрелов позиций АТО сил не было. Однако, боевики дважды обстреляли подразделения силовиков в донецком аэропорту, а также в районе населенных пунктов Миус, Чернухино и Никишино.

За ночь потерь среди украинских военнослужащих нет.

Читайте такжеБойцы о 32-м блокпосте: 22 единицы техники разбиты, вороны доедают наших ребят (видео)Между тем, на юге зоны антитеррористической операции ситуация остается динамичной. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, в частности в районе Черненко.

"Силы АТО наносят удары в ответ, если в зоне поражения нет мирных жителей", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в Совете национальной безопасности и обороны заметили повышение активности боевиков после выборов в Верховную Раду Украины, которые состоялись 26 октября.