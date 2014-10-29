В зоне АТО продолжаются бои: вновь атакован аэропорт в Донецке и другие позиции силовиков

07:37, 29 октября 2014
Политика
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В зоне АТО продолжаются боевые действия между войсками боевиков и российской армии и украинскими военными.

REUTERS

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, ночью на Луганщине обстрелов позиций АТО сил не было. Однако, боевики дважды обстреляли подразделения силовиков в донецком аэропорту, а также в районе населенных пунктов Миус, Чернухино и Никишино.

За ночь потерь среди украинских военнослужащих нет.

Читайте такжеБойцы о 32-м блокпосте: 22 единицы техники разбиты, вороны доедают наших ребят (видео)Между тем, на юге зоны антитеррористической операции ситуация остается динамичной. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, в частности в районе Черненко.

"Силы АТО наносят удары в ответ, если в зоне поражения нет мирных жителей", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в Совете национальной безопасности и обороны заметили повышение активности боевиков после выборов в Верховную Раду Украины, которые состоялись 26 октября.

Украинский доброволец из Правого Сектора Валерий Чудновский ведет бой на окраине Донецкого Аэропорта.
Украинский доброволец из Правого Сектора Валерий Чудновский ведет бой на окраине Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
На взлетной полосе Донецкого Аэропорта.
На взлетной полосе Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
Украинские десантники разгружают транспорт в Донецком Аэропорту.
Украинские десантники разгружают транспорт в Донецком Аэропорту.  /  © facebook.com/sergei.loiko
Внутри Нового Терминала Донецкого Аэропорта.
Внутри Нового Терминала Донецкого Аэропорта.  /  © facebook.com/sergei.loiko
Украинские танкисты обсуждают операцию по доставке грузов в осажденный Донецкий Аэропот.
Украинские танкисты обсуждают операцию по доставке грузов в осажденный Донецкий Аэропот.  /  © facebook.com/sergei.loiko
Во время боя в Донецком Аэропорту.
Во время боя в Донецком Аэропорту.  /  © facebook.com/sergei.loiko
Бой в Новом Терминале Донецкого Аэропорта
Бой в Новом Терминале Донецкого Аэропорта /  © facebook.com/sergei.loiko
Разгрузка транспорта в Донецком Аэропорту.
Разгрузка транспорта в Донецком Аэропорту.  /  © facebook.com/sergei.loiko
Короткий отдых украинского солдата между боями в Старом Терминале Донецкого Аэропорта.
Короткий отдых украинского солдата между боями в Старом Терминале Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
Украинский солдат кричит что-то в люк бронетранспортера во время боя в Донецком Аэропорту.
Украинский солдат кричит что-то в люк бронетранспортера во время боя в Донецком Аэропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
''Сережа! Пи--ец! Это точно НАША мина летит!''
"Сережа! Пи--ец! Это точно НАША мина летит!" /  © facebook.com/sergei.loiko
Перекус между боями в Старом Терминале Донецкого Аэропорта.
Перекус между боями в Старом Терминале Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
Вышку контролирует украинская армия.
Вышку контролирует украинская армия. /  © facebook.com/sergei.loiko
Минирование опасного участка в Старом Терминале Донецкого Аэропорта
Минирование опасного участка в Старом Терминале Донецкого Аэропорта /  © facebook.com/sergei.loiko
Бой в Старом Терминале Донецкого Аэропорта.
Бой в Старом Терминале Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
Украинские десантники в редкие минуты отдыха в Донецком Аэропорту.
Украинские десантники в редкие минуты отдыха в Донецком Аэропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Разгрузка бронеколонны под огнем в Новом Терминале Донецкого Аэропорта.
Разгрузка бронеколонны под огнем в Новом Терминале Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
Cлавик и Миша под огнем противника готовят останки сгоревшенго танкиста к отправке домой из Донецкого Аэропорта.
Cлавик и Миша под огнем противника готовят останки сгоревшенго танкиста к отправке домой из Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko

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