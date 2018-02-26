Соломенский суд арестовал недвижимость Труханова - источник

Сегодня суд оставил Труханову меру пресечения в виде личной поруки.

Соломенский районный суд города Киева принял решение об аресте недвижимого имущества городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщил источник в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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По информации источника, под действие решения суда об аресте попала недвижимость Труханова.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля мэру Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением при покупке горсоветом помещения завода «Краян», Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личной поруки народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова. Сегодня, 26 февраля, апелляционный суд оставил Труханову меру пресечения, избранную судом первой инстанции.

Еще одному фигуранту «дела «Краян», заместителю городского головы Одессы Павлу Вугельману суд избрал аналогичную меру пресечения. Его взяли на поруки народные депутаты Александр Пресман из группы «Видродження» и Юрий Мирошниченко из фракции «Оппозиционный блок».