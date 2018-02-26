Апелляционный суд оставил меру пресечения Труханову в виде личного поручительства

Прокуроры ходатайствовали об аресте Труханова с возможностью внесения залога в размере более 50 миллионов гривень.

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда первой инстанции о применении к мэру Одессы Геннадию Труханову меры пресечения в виде личного поручительства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судья Валерий Лашевич.

Стоит отметить, что часть решения не было слышно, поскольку часть присутствующих в зале начала кричать «Позор!».

При рассмотрении жалобы сторона обвинения заявляла, в частности, что Труханов может влиять на свидетелей и скрыться от органа досудебного расследования. Труханов и его адвокат отвергли эти заявления прокурора. Вместе с тем судья Лашевич уточнил у прокурора, нарушал ли Труханов взятые процессуальные обязательства с момента принятия решения Соломенского райсуда Киева о взятии мэра Одессы на личные поруки. Прокурор ответил на это, что у него нет такой информации. При этом отметил, что апелляционная жалоба касается периода, о котором спрашивал судья.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение суда первой инстанции об установлении меры пресечения мэру Одессы Труханову в виде личного поручительства. Прокуратура просила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 50 млн грн.

15 февраля Труханову, которого подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением при покупке горсоветом помещения завода «Краян», Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

Еще одному фигуранту «дела «Краян», заместителю городского головы Одессы Павлу Вугельману суд избрал аналогичную меру пресечения. Его взяли на поруки народные депутаты Александр Пресман из группы «Видродження» и Юрий Мирошниченко из фракции «Оппозиционный блок». Прокуроры просили избрать меру пресечения Труханову в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн, Вугельману - в виде 30 млн грн залога.