У Тимошенко думают, что Газпром возьмет паузу, пока она договорится с Путиным

Украина уверена, что "Газпром" возьмет паузу, пока премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не договорится с Владимиром Путиным, когда тот станет премьером, по совершенно новой схеме поставок газа.

Об этом говорит советник Тимошенко, депутат БЮТ Александр Гудыма, пишет российская газета "Ведомости".

12 февраля Путин уже договорился об одной схеме с президентом Украины Виктором Ющенко, но Гудыма уверен, что она поменяется.

Как известно, в понедельник, 3 марта, "Газпром" грозит на четверть ограничить поставки газа в Украину.

Снять угрозу могли переговоры в выходные, но они не принесли результата, заявил в воскресенье представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Тимошенко же в субботу заявила: "Никому ничего отключать не будут", - подчеркнув, что "Газпром" и не отправлял официальных предупреждений.

"Газпром" не раз грозил Украине отключениями, но перекрывал поставки только зимой 2006 года. Главные причины нынешнего конфликта – неоформленное потребление газа со стороны "Нафтогаза". Плюс "Газпром" не может подписать с ним документы по схеме поставок, о которой договорились Путин и Ющенко, пишет издание.

"Газпром" и "Нафтогаз" должны паритетно учредить две компании. Одна заменит поставщика среднеазиатского газа до границы с Украиной – Rosukrenergo (RUE, 50% у "Газпрома"). Вторая – внутреннего трейдера "Укргазэнерго" (СП RUE и "Нафтогаза").

По этой схеме "Газпром" получит 50% внутренних продаж (сейчас 25%). А нужно отдать все или почти все внутренние продажи "Нафтогазу", говорит Гудыма.

Украинская правда