Савченко будут судить за "незаконное пересечение границы"
Летчицу Надежду Савченко в России хотят судить за "незаконное пересечение границы".
Об этом сообщил ее адвокат Марк Фейгин в своем Твиттере.
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Они решили привлечь Надежду Савченко за незаконном пересечение границы РФ pic.twitter.com/9WzHx5imfo
- Mark Feygin (@mark_feygin) 28 Октябрь 2014
"СК решил продолжать этот сюр с похищением. Раз она не была похищена, по мнению следствия, значит незаконно перешла границу. Это ст. 322 УК РФ", - сообщил Фейгин.
Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в Воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.
13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.
Однако в тот день Савченко вместо суда была доставлена в Институт Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты.