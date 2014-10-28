Савченко будут судить за "незаконное пересечение границы"

12:28, 28 октября 2014
Политика
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Летчицу Надежду Савченко в России хотят судить за "незаконное пересечение границы".

Надежда Савченко / facebook.com/OZON.monitoring

Об этом сообщил ее адвокат Марк Фейгин в своем Твиттере.

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"СК решил продолжать этот сюр с похищением. Раз она не была похищена, по мнению следствия, значит незаконно перешла границу. Это ст. 322 УК РФ", - сообщил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в Воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы. 

13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы. 

Однако в тот день Савченко вместо суда была доставлена в Институт Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты.

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