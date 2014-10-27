Савченко не доставили в суд о продлении ее ареста, защита просит перенести заседание
Формальный предлог: Савченко проходит стационарное исследование на психиатрической экспертизе, и закон позволяет в таких случаях не доставлять обвиняемого в суд.
Защита требует личного присутствия украинской летчицы Надежды Савченко на суде о продлении ее ареста и просит перенести заседание.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в здании Басманного суда Москвы сообщил журналистам ее адвокат Илья Новиков.
"Ситуация на сегодня такая: Савченко не доставлена в суд из Института Сербского. Формальный предлог то, что она проходит стационарное исследование на психиатрической экспертизе, и закон позволяет в таких случаях не доставлять обвиняемого в суд, но поскольку Савченко по принципиальным соображениям отказывается принимать участие в экспертизе, она не отвечает на вопросы врачей и не проходит тесты", - сказал Новиков. Адвокат подчеркнул, что исследование практически не ведется.
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"Я намерен просить суд, чтобы сегодняшнее заседание было отложено и чтобы Савченко с учетом этой позиции была доставлена в суд завтра, послезавтра. У суда есть срок до 30 октября, когда истекает срок содержания ее под стражей", - добавил Новиков.
Как сообщал УНИАН, Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Потом Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.
13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.
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Однако в тот день Савченко вместо суда была доставлена в Институт Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты.
Заседание Басманного суда Москвы по делу Савченко было отложено на 11 ноября «в связи с отсутствием обвиняемой Савченко, которая сейчас находится на экспертизе».