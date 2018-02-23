В Польше признали, что украинской части скандального закона об ИНП нужна большая умеренность

Там отметили, что этот закон лежал на полке в течение целого года в связи с украинским, а не израильским вопросом.

В случае возможного внесения изменений в поправки к закону об институте национальной памяти (ИНП), больше всего в них нуждаться украинская часть, к которой надо применить большую умеренность. Об этом заявил вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии Право и справедливость Рышард Терлецкий.

Читайте такжеПрезидент Польши ожидает от Украины конкретных шагов по эксгумации поляковВ эфире одного из телеканалов польский политик отметил: «изменение закона об ИНП было правильным, поскольку до сих пор польское государство не имело инструментов для преследования подобных преступлений и теперь оно получает определенный инструмент, теоретическую возможность, преследования лиц, которые врут про польскую историю», передает Польское радио.

По его словам, в деле «украинской части закона возможно определенное уточнение». «Этой украинской части, по правде говоря, больше всего нужна определенная умеренность. Закон пролежал год в ящиках именно в связи с расширением категорий, добавлением слов, увеличением юридической путаницы. Казалось, что в конце этого пролеживания документ не будет очень чувствительными, хотя эта украинская часть для украинцев является тяжелой. Но Украина также приняла подобный закон, хотя там не говорится о мере наказания, однако речь идет о преступлении за то, что кто-то ставит под сомнение заслуги тех, кто боролся с коммунистами, но также совершал преступления против поляков (в 2015 году Верховная рада Украины приняла закон, в котором признала воинов УПА борцами за независимость Украины – ред.)», - сказал Терлецкий.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об ИНП 6 февраля, а затем отправил его на проверку в Конституционный суд. Президент хочет, чтобы судьи установили, не ограничивают ли положения поправок закона об ИНП свободу слова и вопрос о специфике правовых положений.

Позже Анджей Дуда опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты «украинские националисты» и «Восточная Малопольша».

Напомним также, что в разговоре с еженедельником Sieci Рышард Терлецкий сказал, что «закон лежал на полке в течение целого года в связи с украинским, а не израильским вопросом». «Вогнало в нас в это движение Кукиз’15, которое постоянно пыталось обострить поправки в деле Украины, не соглашаясь на любую более мягкую форму», - добавил он.