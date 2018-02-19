Польская оппозиция готовит поправки к скандальному "антибандеровскому закону"

Лидер крупнейшей оппозиционной партии в польском парламенте Гжегож Схетына считает, что скандальный закон привел к "дипломатической катастрофе".

Закон об институте национальной памяти (ИНП) Польши стал причиной “дипломатической катастрофы”, из-за чего крупнейшая оппозиционная партия в парламенте “Гражданская платформа” подаст в следующий вторник в Сейм законопроект об ИНП.

Об этом на своей странице в Twitter написал лидер Гжегож Схетына.

“Написание закона о ИНП министром Яки (заместитель министра юстиции Патрик Яки - ред.) и фатальные объяснения премьера (Матеуша Моравецкого - ред.) привели к дипломатической катастрофе. Вот почему во вторник мы подадим проект поправки к этому закону. Здесь нет места для половинчатых мероприятий, нужна быстрая и солидарная реакция. Всех”, – отметил Схетына.

Написание ustawy o #IPN przez Jakiego oraz fatalne технические premiera doprowadziły do dyplomatycznej katastrofy. Dlatego we wtorek złożymy projekt nowelizacji tej ustawy. Tu nie ma miejsca na półśrodki, potrzebna jest szybka i solidarna reakcja. Всех. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 18 февраля 2018 г.

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон и передал его на изучение в Конституционный суд страны.

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В польском МИДе разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «умалением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Израиль выступил категорически против польского закона об институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов. В Министерстве иностранных дел Израиля выражали надежду, что польская власть внесет изменения в этот закон.

В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку он может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.