Варшава о результатах переговоров польского и украинского вице-премьеров: глубоко разочарованы

В канцелярии выразили надежду, что Украина отменит запрет на проведение эксгумаций польских захоронений.

В канцелярии президента Республики Польша глубоко разочарованы результатами переговоров вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пйотра Глинского, которые состоялись 16 февраля.

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Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Польши Анджея Дуды, опубликованном на сайте ведомства.

"Отсутствие решения украинской стороны по основному вопросу - отмена запрета на эксгумации польских захоронений на территории Украины - означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры, установленный президентами обеих стран, что существенно влияет на отношения", - говорится в заявлении.

"Мы надеемся, что запрет будет отменен в ближайшее время в духе выполнения обязательств", - добавляется в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2017 года президент Польши Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства. В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будут представлять вице-премьер-министры.

Охлаждение в отношениях между Польшей и Украиной наступило после решения Украинского института национальной памяти приостановить польские поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. Поводом для этого решения стало разрушение памятника воинам УПА в Грушовичах на Подкарпатье и предыдущие случаи уничтожения украинских мемориальных мест в Польше.

Кроме того, недавно польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.

16 февраля 2018 года в Варшаве состоялось заседание украинско-польской комиссии по историческим вопросам с участием вице-премьер-министров Украины и Польши Розенко и Глинского.

Розенко сообщил, что участники заседания обсудили угрозы, которые представляет польский закон об Институте национальной памяти, и вопрос восстановления разрушенных украинских памятников в Польше.