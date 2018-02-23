Тимошенко не указала в декларации бизнес мужа в Чехии - СМИ

Также Тимошенко не задекларировала чешскую «Батькивщину».

Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не указывает в декларациях полные сведения о бизнесе своего мужа Александра Тимошенко и его чешских прописах.

В декларациях о доходах лидера "Батькивщины" отсутствует компания MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED s.r.o. (сокращенно - MEDIC TRUST), владельцем которой является гвинейская фирма MEDIC TRUST, говорится в сообщении Bihus.info.

Отмечается, что чешская фирма с гвинейским учредителем занимается арендой недвижимости. Александр Тимошенко является управляющим партнером этой компании от 2014 года.

Также Тимошенко не задекларировала чешскую «Батькивщину». Это общественная организация, зарегистрированная 2015 года в Праге. Ее учредителями являются Александр Тимошенко, Яна Данио и Галина Андрейцев. Основная цель организации – сотрудничество украинцев за пределами Украины.

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В свою очередь, в декларации указан доход Александра от чешской компании Britico Product s.r.o. (300 тыс. грн. за два года). В основном компания занимается посредничеством в недвижимости и рекламой. Количество работников не превышает 5 человек. Летом 17 года все перечисленные юрлица изменили прописки и сейчас находятся по одному адресу: Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Сам Александр Тимошенко прописан в Праге на вул. Za zahradami 387/17. Еще одна чешская прописка Тимошенко - Ústí nad Labem, Na Kohoutě 804/14, PSČ 40010. Впрочем, ни одно из чешских мест жительства не указаны в декларациях Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, журналисты назвали "трех коней" политики Тимошенко.