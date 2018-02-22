Оппоблоковец Бакулин, ареста которого требует ГПУ, перестал выходить на связь - Парубий

Бакулин не выходит на связь, его помощники перестали брать трубку, но по закону у него есть 5 дней для предоставления объяснений в регламентном комитете, сказал Парубий.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует, что ВР в марте рассмотрит представление Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности, задержании и избрании меры пресечения для экс-председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", народного депутата от “Оппозиционного блока” Евгения Бакулина. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал в комментарии журналистам.

Он напомнил, что как только поступило представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно депутата Бакулина, он его сразу предоставил на рассмотрение Комитета по вопросам регламента и организации работы ВР.

“Но должны быть пройдены все процедуры, иначе возникнет возможность подачи в суд для обжалования решения ВР”, - сказал Парубий.

Читайте такжеВ Комитете избирателей Украины назвали ТОП-10 депутатов-прогульщиков за прошлый годТакже он напомнил, что согласно регламенту, есть 20 дней для рассмотрения в комитете данного представления, из которых 5 дней предоставляется депутату для предоставления объяснений.

“Насколько мне известно, сейчас он (Бакулин - УНИАН) не выходит на связь, его помощники перестали брать трубку, но законом предусмотрено, что это его право – 5 дней. И если он это право не использует, то он будет лишен этого права для предоставления объяснений в регламентном комитете”, - отметил Парубий.

Председатель ВР также отметил, что ждет решения регламентного комитета и “надеюсь, что оно будет на следующей пленарной неделе, и в связи уже с решением комитета я буду безотлагательно предлагать этот вопрос на рассмотрение ВР”. Он убежден, что ВР “даст положительное заключение”.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник сообщил, что уже в среду, 28 февраля, комитет может рассмотреть представление Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности, аресте и задержании Бакулина.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина. «В рамках дела о нефтебуровых показания Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал тогда Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн компании.

16 февраля в ГПУ сообщили, что представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписано и направлено в Верховную Раду Украины.