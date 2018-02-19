В Раду поступило представление от Луценко на привлечение Бакулина к уголовной ответственности

Председатель ВР заявляет, что передал документы на рассмотрение Регламентного комитета.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил от генерального прокурора Украины Юрия Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест экс-главы правления НАК "Нафтогаз Украины", народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Об этом говорится в сообщении на странице Парубия в Facebook.

"Безотлагательно передал документы на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента", - заявил Парубий.

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Он добавил, что его позиция неизменна: никто из народных депутатов "не имеет права прятаться за неприкосновенностью".

"Если народный депутат не виновен в совершении инкриминируемых ему преступлений - пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде. Закон - один для всех", - подчеркнул Парубий.

Он также приложил к сообщению фото соответствующего представления, датированного 19 февраля.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина. «В рамках дела о нефтебуровых показания Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал тогда Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн компании.

16 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставление о даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулина. «Представления направлены в Верховную Раду Украины», - отметила Сарган.