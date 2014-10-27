В Донецкой области на местных выборах победили горный мастер, водитель и секретарь - облсовет



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого областного совета.

В сообщении напомнили, что в Донецкой области 26 октября 2014 года состоялись внеочередные выборы Угледарского городского, Хлебодарского сельского головы Волновахского района, Кондратьевского сельского головы Константиновского района, Ильичевского сельского головы Першотравневого района.

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Угледарским городским головой избран Михаил Кузьменко, 1950 года рождения, образование полное высшее. До избрания работал горным мастером ГП «Шахта «Южнодонбасская №3», беспартийный. Его кандидатуру поддержало 42,2% избирателей.

Кондратьевским сельским головой избрана Ольга Зуб, 1963 года рождения, образование полное высшее. До избрания работала заведующей дошкольным учебным заведением №22 в с. Кондратьевка, беспартийная. Ее кандидатуру поддержало 41,5% избирателей.

Хлебодаровским сельским головой избрана Елена Зборовская, 1970 года рождения, образование полное высшее. До избрания работала секретарем Хлебодаровского сельского совета, беспартийная. Ее кандидатуру поддержало 62,5% избирателей.

Ильичевским сельским головой избран Леонид Супрун, 1951 года рождения, образование среднее специальное. До избрания работал водителем в Ильичевском сельском совете. Его кандидатуру поддержало 59,2% избирателей.