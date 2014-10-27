В ГПУ хотят снять неприкосновенность с депутатов, голосовавших за "диктаторские законы"

Об этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире Громадського ТВ.

«Генеральная прокуратура на основании расследования действий политиков 16 января, если там есть состав преступления, а я считаю, что он там есть, может обратиться к Верховной раде с просьбой снять с депутатов, которые голосовали руками, неприкосновенность, нарушая или превышая служебные обязательства», - отметил он.

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По мнению Геращенко, демократические силы в новом парламенте будут иметь достаточное количество голосов, чтобы проголосовать за соответствующее решение.

«Сам факт избрания этих лиц, Бойко, Левочкина, остальных, не является для них индульгенцией», - подчеркнул политик.

Геращенко отметил, что с радостью проголосует за такое решение, поскольку речь пойдет не о политическом преследовании, а об ответственности депутатов за уголовное преступление, которое они совершили.

Ранее УНИАН сообщал, что в новую Раду попадет около 70 депутатов, которые голосовали в январе за "диктаторские законы".