Глава МИД Германии назвал условие возможного послабления санкций против РФ

При этом Габриэль напомнил о существовании больших разногласий между Россией и другими странами относительно деятельности будущей миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции против России могут быть смягчены в случае достижения договоренности о введении в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Об этом министр заявил сегодня на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Reuters.

По его словам, полная реализация Минских соглашений нереальна без смягчения санкций против России.

Габриэль также напомнил о существовании больших разногласий между Россией и другими странами относительно деятельности будущей миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Справка УНИАН. 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

Читайте такжеГермания готова к отправке своих миротворцев на Донбасс20 сентября во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридные «миротворческие предложения» от Москвы - это ее желание легализовать своих «марионеток» на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

США в предложениях относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе настаивают на отсутствии в ее составе россиян и на доступе миротворцев к украинско-российской границе.

9 января 2018 года постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказал мнение, что из-за позиции РФ сдвигов в вопросе введения миротворческих сил ООН на восток Украины в ближайшее время не будет.

16 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на развертывание полноценной миротворческой миссии и администрации ООН на Донбассе. По его словам, предлагают ввести на Донбасс до 40 тысяч вооруженных миротворцев, создать там дополнительно в составе 5 тысяч человек временную администрацию ООН и решать все вопросы проведения выборов. Лавров подчеркнул, что РФ выступает против такой инициативы.