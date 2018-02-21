Украина и партнеры пока не подают проект резолюции по миротворцам, чтобы РФ "не разрушила" ее смысл - Климкин

Глава МИД заявил, что российский проект резолюции об охране наблюдателей ОБСЕ является никому не нужной бумажкой.

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивает, что Украина и ее международные партнеры согласились пока не подавать в Совет безопасности Организации Объединенных Наций совместный проект резолюции по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе, чтобы Россия не манипулировала положениями текста документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Андерсом Самуэльсеном в Киеве.

"Во-первых, мы договорились со всеми нашими друзьями и партнерами - хотя мы уже подготовили эту резолюцию, мы ее согласовали и с нашими партнерами по "нормандскому формату", и мы ее согласовали с нашими американскими друзьями - не подавать ее для того, чтобы Россия не смогла манипулировать ее отдельными положениями, и начать как-бы поиск компромиссов, которые на самом деле разрушат смысл этой резолюции", - заявил Климкин.

Он отметил, что "это такой важный момент", который на самом деле является техническим.

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"Но тем не менее, мы не дадим России сближать резолюцию, которую она внесла, и которая на самом деле является никому не нужной бумажкой, и нашу резолюцию", - отметил глава МИД и подчеркнул, что в этом контексте компромисс не может касаться жизни людей .

По словам Климкина, во время его последней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе одним из вопросов было обсуждение возможного формата миротворческой миссии.

"Я четко сказал, что ни одним умным людям по определению не нужна охранная кампания, которая будет не помогать, а только мешать ОБСЕ, и которая бы, как баннер использовалась для легализации уголовного присутствия российской колонии на Донбассе", - отметил министр.

"Без того, чтобы миротворцы реально взяли контроль... за всей безопасностью, и затем за подготовкой к выборам, я не вижу пути вперед, то есть, Россия должна выйти, а миротворцы и международное сообщество туда должны зайти", - добавил глава украинской дипломатии.

Ранее он заявил, что на развертывание миротворческой миссии на Донбассе потребуется как минимум 6-10 месяцев.