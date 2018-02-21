Швейцария наконец-то передала Украине документы о связанных с Иванющенко счетах - СМИ

После многолетней волокиты суды Швейцарии наконец-то разрешили передать украинским правоохранителям документацию о банковских счетах и операциях, которые могут помочь расследовать уголовные дела против соратника Януковича Юрия Иванющенко.

Швейцария передала украинским правоохранителям документы о банковских счетах, связанных с бывшим народным депутатом Украины Юрием Иванющенко.

Об этом сообщает Deutshe Welle со ссылкой на Федеральное ведомство юстиции Швейцарии и судебные документы.

Отмечается, что из обнародованных в реестре судебных решений Швейцарии документов следует, что суды этой страны отказались разморозить деньги, чего требовали фирмы, связанные с Иванющенко, и после многолетней волокиты наконец разрешили передать украинским правоохранителям документацию о банковских счетах и операциях, которые могут помочь расследовать уголовные дела против соратника экс-президента Виктора Януковича.

«Требования Иванющенко сначала отклонил Федеральный уголовный суд, а впоследствии и последняя инстанция - Федеральный суд. Решение датированы, соответственно, 30 октября и 17 ноября 2017 года. Однако обнародованные в реестре судебных решений Швейцарии они были лишь несколько недель назад», - отмечает издание.

Читайте такжеАпелляционный суд Латвии оставил под конфискацией $26 миллионов ИванющенкоПо данным DW, в конце ноября - после того, как суды отклонили требования Іванющенко - Швейцария передала украинским правоохранителям документы о банковских счетах.

Комментируя недавние судебные решения в Швейцарии в Федеральном ведомстве юстиции страны сообщили, что Украина может надеяться на возвращение 72 млн франков, заблокированных на счетах в Швейцарии, связанных с Иванющенко.

"Если заблокированы средства имеют криминальное происхождение, Украина сможет добиваться их передачи, при условии, что будут действующие решения судов", - отметили в ведомстве, отвечая на запрос DW.

По данным издания, в решении Федерального суда по уголовным делам указано, что Швейцария решит судьбу замороженных средств Иванющенко после того, как украинские суды окончательно опровергнут или подтвердят незаконное происхождение выведенных в швейцарские банки средств. Средства, как постановило Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины известит швейцарскую сторон о невозможности доведения дела до судебного приговора.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время международного круглого стола в Киеве заявил, что ГПУ намерена вместе со швейцарскими коллегами активизировать расследование по делам в отношении экс-народного депутата от Партии регионов Иванющенко и конфисковать его средства.

«Проблема Иванющенко состоит из следующих кейсов: первое - он подозревался в хищении средств Киотского протокола, который якобы заключался на ремонт различных социальных объектов: школы, больницы и т.п. К сожалению, все до одного объекты фирмы, которая связана с Иванющенко, расположены на временно оккупированных территориях. Как вы понимаете, ни следствие, ни экспертизы провести в Красном Луче, Луганске просто невозможно. Этот кейс, к сожалению, мы не можем развивать», - заявил он.

Перед тем также сообщалось, что ГПУ проводит расследование по факту организации Иванющенко хищения госсредств в особо крупных размерах на сумму около 177 млн грн при заключении договоров между ГП "Госэкоинвест" и ООО "Карпатыбудинвест". Также расследование проводится по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах на сумму около 650 млн грн.