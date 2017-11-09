Европейский суд признал, что ЕС не имел оснований для санкций против Иванющенко

Европейский суд общей юрисдикции в среду, 8 ноября, принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, пишет Deutsche Welle.

Иванющенко был исключен из санкционного списка ЕС в марте 2017 года, однако он фигурировал в списках в предыдущие два года - в 2015-м и 2016-м. Согласно решению Европейского суда от 8 ноября, внесение Иванющенко Советом ЕС в 2015-2016 годах в список лиц, на которых распространяются санкции, также признано недействительным.

Читайте такжеГПУ объединила уголовные дела против Юры Енакиевского

Удовлетворение иска Иванющенко Европейский суд объяснил тем, что решение Совета ЕС ввести в отношении него санкции было ошибочным, поскольку информация об уголовных делах против него в Украине, на которые ссылалась Совет ЕС, вводя санкции, или была "нерелевантной", поскольку не касалась хищения им государственных средств, или содержала "такие несоответствия, которые должны были бы вызвать у Совета сомнения относительно адекватности доказательств, на которые он опирался".

По мнению суда, Совет ЕС сделала "очевидную ошибку", придя к выводу, что расследование в отношении Иванющенко в Украине дает основания для сохранения его имени в списке санкций.

Кроме того, суд также обязал ЕС возместить все судебные расходы Иванющенко.

Европейский суд 8 ноября также вынес решение в аналогичном деле по иску экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, отклонив его и обязав экс-министра оплатить судебные расходы.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2017 года Решение Европейского Союза о продлении санкций против бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича обнародован в Официальном журнале ЕС и вступил в силу на следующий день.

При этом, бывшего народного депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко исключили из списка, указано в обнародованном решении ЕС.