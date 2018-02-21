В суде над Януковичем посмотрели видео, как Порошенко ездил в Крым

28 февраля 2014 года Порошенко лично прибыл в Крым без охраны.

В Оболонском районном суде Киева, где слушается дело о государственной измене Виктора Януковича, просмотрели видеозапись о приезде тогда еще нардепа Петра Порошенко в Крыму 28 февраля 2014 года.

О пересмотре этого вещественного доказательства перед допросом президента ходатайствовала сторона обвинения, передает "Украинская правда".

Согласно пояснениям прокурора, на записи видно, что 28 февраля 2014 года Порошенко лично прибыл в Крым без охраны, чтобы уладить конфликт, который подстрекала тогда на полуострове Россия.

Читайте такжеСуд сегодня допросит Порошенко по делу о госизмене Януковича через видеосвязь

На самом видео, которое снимал один из местных телеканалов, Порошенко на русском заявляет присутствующим журналистам, что приехал поговорить с депутатами Верховного Совета Крыма и предложить им проведение круглого стола по решению проблем полуострова.

"Коллеги, от наших с вами совместных усилий зависит, будет ли в Крыму мир. Я приехал для того, чтобы этот мир найти. Сегодня мы с вами должны найти этот компромисс", - заявил он в микрофоны.

Телеведущий сообщил за кадром, что тогда Порошенко так и не удалось попасть к депутатам. В конце концов он сел в такси и уехал.