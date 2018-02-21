"Никаких штрафов" - Луценко хочет лишать свободы коррупционеров минимум на год

Генпрокурор предлагает установить минимальное наказание за коррупционные действия в виде одного года лишения свободы.

Генеральный прокурор Юрий Луценко будет просить Верховную Раду внести изменения в законодательство относительно усиления ответственности за коррупционные преступления, в частности – отменить возможность наказания для коррумпированных чиновников в виде штрафов.

Читайте такжеПосадивший Луценко прокурор получил повышение и квартиру за 10 гривеньОб этом генпрокурор заявил во время итогового совещания, которое транслировал канал Espreso. "Сегодня я хочу обратиться к Верховной Раде с предложением следующих изменений в законодательство. Во-первых, усиление уголовной ответственности за получение или дачу взятки, незаконное обогащение и некоторых других составляющих коррупционных преступлений", - заявил он.

"Никаких штрафов там быть не может. Не менее одного года лишения свободы. Это нижняя граница оценки любым судьей любого коррупционного преступления", - добавил Луценко.

Также он предлагает автоматически отстранять от должности лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные преступления.

"Во-вторых, в этом законопроекте предлагается также внести законодательные изменения в УПК с тем, чтобы суды автоматически отстраняли коррупционеров от должностей при избрании им меры пресечения вплоть до завершения судебного следствия", - отметил Луценко.

Вместе с тем генпрокурор предлагает ввести в законодательстве норму, согласно которой решение судьи о назначении коррупционерам менее тяжкого наказания, чем один год, будет считаться заведомо неправосудным.

"В-третьих, также считаю необходимым ввести в законодательство норму, что принятие судьей решения о назначении коррупционерам наказания менее тяжкого, чем один год, будет считаться заведомо неправосудным. И за такое решение судья должен получать не меньше пяти лет тюрьмы. Думаю, что это поставит всех на одну линию фронта. И следователь, и прокурор, и судья будет бороться с преступностью", - сказал он.