Кремль признал выборы в Раду

Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Предварительные итоги украинских выборов показывают, что украинский народ проголосовал, - сказал Лавров. - Мы оставляем в стороне многочисленные нарушения, которые были на этапе подготовки к выборам, те принудительные методы, которые применялись к целому ряду кандидатов, и шаги по отстранению от политического процесса, от участия в выборах других политических сил".

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"Но, тем не менее, голосование состоялось", - добавил он.

"Мы ожидаем окончательных результатов, - сказал Лавров. - Рассчитываем, что избрание нового состава Верховной рады позволит оперативно сформировать правительство, которое будет конструктивным, будет нацелено не на продолжение нагнетания конфронтационных настроений и в обществе, и с Россией, а на работу, которую сейчас крайне необходимо осуществить в интересах украинского народа", - заявил Лавров.