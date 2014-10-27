Выборы в Раду прошли прозрачно – ОБСЕ
14:59, 27 октября 2014Политика
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Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Кент Харштедт заявляет, что процесс голосования во время выборов в Верховную Раду и подсчет голосов были прозрачными.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Голосование и подсчет голосов были прозрачными", - сказал Харштедт.
По его словам, избиратели ответили на сложные проблемы, что является фактическим подтверждением демократического движения Украины.
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Ранее во Всемирном конгрессе украинцев заявили, что внеочередные парламентские выборы, которые прошли в Украине 26 октября, соответствуют международным стандартам проведения демократических выборов, а нарушения и недостатки носили единичный характер.
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