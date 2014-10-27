Россия потеряла аргумент "нелегитимности" украинской власти - евродепутат

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал Михал Бони, депутат Европейского парламента, работавший на выборах наблюдателем от ОБСЕ.

"Россия точно не отпустит, будет закручивать гайки, будет агрессивной, будет искать новых способов (давления), но с определенной точки зрения и аргументация, которая появлялась в российской пропаганде, что украинская власть не имеет демократического мандата, выпадает из игры", - сказал он, комментируя возможное дальнейшее развитие событий в Украине.

Читайте такжеВ Госдуме готовы сотрудничать с новой РадойДепутат назвал несомненным усиление российского давления на Украину, отметив, что его форма может оказаться в ближайшее время.

Он тоже назвал сложной ситуацию в Украине, отметив, что перед украинской властью стоит большой вызов обеспечения теплом своим граждан в этот осенне-зимний период.