Порошенко поручил до конца недели подключить к теплу дома всех жителей Украины

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с Вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Гройсманом дал поручение до конца текущей недели начать отопление всех без исключения домов в стране, сообщает пресс-служба главы государства.

"Не позднее пятницы в каждом украинском доме должно быть тепло, батареи должны быть теплыми", - подчеркнул Глава государства. Президент подчеркнул, что это задача - "полная ответственность местных органов власти".

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Глава государства обратился к вице-премьеру с просьбой дать соответствующие указания на места. "Главы областных государственных администраций и соответствующих районных подразделений получат сегодня от меня соответствующее указание, и я просил бы обеспечить ее выполнение", - сказал Президент.

Владимир Гройсман заверил, что это поручение будет выполнено. "С нашей стороны согласно Вашему поручению были сняты все препятствия", - сказал он.

Вице-премьер сообщил, что сегодня направит совместное письмо Минрегиона и Министерства топлива и энергетики о том, чтобы на местах начинали отопительный сезон соответственно температурам воздуха.

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"Мы сейчас проводим ряд мероприятий, которые позволят в условиях ограниченного объема газа проходить отопительный сезон без помех. Ваша задача относительно отопления в домах будет выполнена вовремя. Мы четко под ответственность председателей областных администрации будем контролировать эту ситуацию, чтобы каждый орган местного самоуправления, каждый город запустились вовремя, поскольку техническая готовность есть", - сообщил Владимир Гройсман.